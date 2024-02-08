Какие обследования надо проходить для выявления рака: рассказал врач-онколог

Не у всех видов рака есть симптомы на первых стадиях, поэтому необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Об этом заявил врач-онколог Расул Ахмаев в беседе с Газетой.Ru.

По словам специалиста, онкоскрининг условно разделяется специалистами на мужской, женский и общий. К видам рака, который чаще всего встречается у мужчин, относится опухоли в легких, ЖКТ, предстательной железе и яичках. А у женщин — в молочных железах, яичниках и щитовидной железе.

Сначала необходимо пройти общее обследование организма, чтобы врач смог оценить комплексное состояние и выявить очаги. Затем исследуются определенные органы, на которые указал врач.

«В диагностике рака легкого, который, как известно многим, поражает злостных курильщиков, самыми эффективными считаются ПЭТ/КТ, КТ, бронхоскопия, биопсия, анализы крови на онкомаркеры», — привел пример Ахмаев.

Ранее врач-онколог рассказала, какие виды рака могут передаваться по наследству. Оказалось, что это почти любой вид заболевания.