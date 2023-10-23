Какие каши выбирать, чтобы не получить опасные болячки и лишний вес

Всегда считалось, что каши относятся к здоровому питанию. Однако появились исследования, которые говорят об обратном: от такой еды возможны лишний вес и опасные болячки.

Так, манная каша содержит быстрые углеводы: они приводят к резкому повышению уровня сахара. Это грозит развитием диабета.

Некоторые каши способствуют увеличению аппетита, а значит могут стать причиной набора лишнего веса.

Есть каши с добавками и ингредиентами, которые не только не полезны, но и вредны для здоровья.

Какие же тогда каши выбирать? Как пишет PrimaMedia.ru, лучше отдать предпочтение кашам из цельного зерна: к ним относятся гречневая, овсянка или киноа. В этих кашах есть витамины, медленные углеводы и минералы. При покупке стоит обращать внимание на состав: нежелательны продукты с добавленным сахаром.

Ранее сообщалось, какая каша считается самой вредной.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.