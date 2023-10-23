Какие «бабушкины методы» эффективны при борьбе с ОРВИ: мнение врачей

Лечить ОРВИ, прибегая к народным методам, стоит крайне осторожно, ведь потенциальная польза может оказаться меньше, чем возможный вред. Об этом врачи рассказали в беседе с порталом «Доктор Питер».

Так, Сергей Артюшкин, заведующий кафедрой оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, отметил, что в клинических рекомендациях по лечению ОРВИ нет никаких указаний о целесообразности применения меда и чеснока. Но, по его словам, теплый чай с медом действительно может улучшить самочувствие, если у пациента нет аллергических реакций на эти продукты.

В свою очередь, чеснок обладает фитонцидными свойствами, активен против многих бактерий и вирусов, является адаптогеном, повышая способность организма противостоять неблагоприятным факторам. Однако врач предупредил о категориях граждан, которым следует сильно ограничить его количество в рационе.

«Чеснок не рекомендуется людям с заболеваниями желудка и 12-перстной кишки, беременным, кормящим женщинам», – уточнил специалист.

Также о пользе меда и чеснока при борьбе с простудой рассказала коммерческий директор группы компаний «ТИОН» Надежда Малешко.

«Действительно, мед, чеснок, клюква, обильное питье способствуют скорейшему выздоровлению. Более того, я могу сказать, что специалисты, которые приходят на дом или к которым вы приходите в клинику, рекомендуют все те же чеснок, мед, какие-то травы, морсы, обильное питье как вспомогательные средства», – уверена эксперт.

Она подчеркнула, что в составе чеснока, меда, ягод и трав можно обнаружить много витаминов и минералов, которые обычно добавляют в медицинские препараты. Однако стоит предварительно посетить кабинет врача, чтобы уточнить, можно ли принимать эти средства в дополнение к основной терапии.

Сергей Артюшкин рекомендует при лечении ОРВИ придерживаться нераздражающей диеты и пить много теплой жидкости. При этом все блюда должны обладать мягкой консистенцией и состоять из легкоусвояемых продуктов, богатых витаминами. Сюда входят нежирные сорта мяса, рыбы, молочные продукты, фрукты, овощи, соки, компоты.

При этом пациентам крайне нежелательно включать в свой рацион острую, кислую, соленую, горячую и холодную пищу.

Ранее мы писали про главные причины анемии у женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.