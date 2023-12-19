ЗДОРОВЬЕ
03:00, 19 декабря 2023
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Как внешне и морально не скатиться в «тётку»: шесть советов от психолога

Как внешне и морально не скатиться в «тётку»: шесть советов от психолога

© Stable Diffusion

Психолог Катерина Кузина рассказала, как не превратиться в «тетку». Этим обидным словом нередко называют женщин не только из-за их морщин на лице, но и поведения, образа жизни. Специалист дала шесть советов, как снова превратиться в девушку.

Кузина советует всегда стремиться к новым идеям, тенденциям, избегать стереотипов и в целом сохранят свежесть мышления. Это возможно благодаря постоянным обучениям и новым интересам, расширению круга общения, посещению выставок, путешествиям.

Психолог советует развивать гибкость мышления, выходить из зоны комфорта и осваивать новые профессии.

Третий способ – выражать свое мнение, оставаться уверенной в себе. Такую женщину вряд ли осмелятся назвать «теткой», отмечает эксперт.

В-четвертых, важны позитивный настрой и радостное отношение к жизни. Ведь потухший взгляд возможен и в 30 лет.

В-пятых, стоит следить за здоровьем, делать чекапы организма и вовремя обследоваться, пишет Life.ru.

В-шестых, чтобы оставаться современной женщиной, стоит заниматься спортом, посещать косметолога, поддерживать осанку, делать красивую укладку.

Ранее психолог назвала пять фраз женщины, которые выдают низкую самооценку.

Источник фото:Stable Diffusion
Автор:Юлия Карева
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