Как спастись метеозависимым при резких изменениях погоды: рассказывает врач

Некоторые люди могут остро реагировать на резкое изменение температуры воздуха. Доктор медицинских наук Роман Горенков посоветовал метеозависимым уменьшить уровень умственной и физической активности.

Врач отметил, что изменение погоды оказывает наиболее сильное влияние на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на пожилых и ослабленных людей. К группе риска относятся и эмоционально лабильные люди.

Определенных специфических лекарств от метеозависимости нет, но можно принимать определенные меры предосторожности при перепадах температур.

«Метеозависимым людям при резких изменениях погоды надо уменьшать физические и умственные нагрузки. Может быть, меньше работать или на час раньше ложиться спать. Если атмосферное давление меняется, гипертоникам нужно менять дозу лекарства, которое они постоянно принимают», — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Повышение атмосферного давления опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как при этом происходит сгущение крови и возникает риск тромбообразования.

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