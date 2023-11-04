Как снять головную боль без лекарств за несколько минут

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал, как снять головную боль без препаратов. Он отметил, что причина головной боли в большинстве случаев связана с состоянием мышц и спины. Но редко кто знает, как можно помочь себе всего за несколько минут.

Врач указал на заболевания шейного и грудного отделов позвоночника, а также плохую работу мышц, соединенных с затылочной частью. Многие замечают, что у них появляется спазм трапеции и плеч, и они становятся «как камень».

А ведь именно состояние трапецевидных мышц влияет на кровоснабжение мозга и внутричерепное давление. Человек реагирует на стрессы и даже на смену погоды. Тогда он показывается специалисту, который назначает ему массаж, курс ЛФК и другие процедуры.

‎«Прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок», – рассказал реабилитолог.

При этом спазмирующую боль можно снять путем воздействия на определенные точки. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать.

Полезно будет заниматься утренней гимнастикой и часто гулять на свежем воздухе, передает радио Sputnik.

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