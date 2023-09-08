Как снизить вред от водки во время застолья

Чтобы не было похмелья, лучший способ — не пить. Однако существуют такие ситуации, при которых так или иначе это происходит. В таком случае, по словам врача Александра Умнова, есть пять способов снизить вред от спиртного, передает портал Doctorpiter.ru.

Первый способ заключается в том, чтобы съесть за несколько часов до застолья продукты, богатые йодом. Он позволит организму вырабатывать вещества, которые расщепляют продукты распада алкоголя. Второй способ — разгрузка ЖКТ с помощью ферментов поджелудочной кислоты. Янтарная кислота, активированный уголь и соединение аргинина и глутаминовой кислоты — помогут в этом.

Третий способ снизить вред от спиртного — еда. Перед застольем рекомендуется наполнить желудок. Четвертый совет исключает возможность смешивать алкоголь, так как это нанесет серьезный вред печени. Пятый способ поможет восстановить самочувствие после вечеринки. Для этого необходимо пить зеленый чай.

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