Как снизить уровень стресса в своей жизни: пять советов от невролога

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как позаботиться об эмоциональном фоне.

На психическое здоровье влияет множество факторов, от генетики до стресса, плохого сна и нерационального питания. Чтобы помочь себе оставаться «в ресурсе», стоит соблюдать пять простых правил.

Работать со стрессом

Нервное перенапряжение вызывает тревогу, депрессию, беспокойство, раздражительность и другие негативные эмоции. Важно научиться реагировать на стрессовые ситуации так, чтобы максимально снизить их негативное влияние на здоровье. Здесь помогут дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.

Позаботиться о здоровом сне

Полноценно спать ночью необходимо для восстановления и очищения тканей мозга, а также регуляции эмоций и других важных процессов, способствующих поддержанию психического здоровья. Взрослым людям рекомендуется спать от 7 до 9 часов. При этом в спальне должно быть темно, тихо и свежо.

Питаться разнообразно и вкусно

Качество еды напрямую влияет на состояние нервной системы и психики. Чтобы избежать резкой смены настроения, раздражительности и снижения концентрации, важно употреблять достаточное количество медленных углеводов (цельных круп, овощей) и ограничить употребление быстрых (сладостей, мучного, газированных напитков и соков).

Но стоит отметить, что даже самые полезные продукты, если вы едите их через силу, не принесут пользы психике. Они будут провоцировать раздражение и стресс.

Больше двигаться

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение в мозге и способствует утилизации избытка основного стрессового гормона кортизола.

Уделять время на отдых

Чем больше человек занят на работе или в быту, тем важнее находить время для отдыха: побыть в тишине, пообщаться с друзьями, испытать яркие ощущения и открывать для себя новые места. Все это способствует поддержанию здорового эмоционального фона.

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