Как распознать «эмоциональное дитя» или инфантила: психотерапевт назвал пять простых способов

Психотерапевт из Флориды Джеффи Мельцер рассказал журналистам издания New York Post, как распознать эмоционально незрелого человека. Все он привел пять способов.

Первое — инфантилы никогда не извиняются, так как это очень их задевает. Во-вторых, эмоционально незрелый человек не признается, что чего-то не знает. Также у таких людей наблюдается пассивно-агрессивное поведение.

«Эмоциональным детям» важно вызывать других людей чувство вины, заявил психотерапевт. Таким образом они манипулируют. И последний способ понять, что человек эмоционально незрелый — это когда он наказывает другого молчанием.

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