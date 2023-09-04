Как предупредить мгновенную смерть: три тревожных сигнала организма

Хирург и уролог Марк Гадзиян назвал три симптома, которые могут указать на вероятный летальный исход.

Не так давно весь мир захватила пандемия коронавируса, некоторые люди перенесли это заболевание в тяжелой форме. Поэтому, как говорит врач, нельзя исключать такой побочный эффект COVID-19, как появление тромбов. По словам эксперта, своевременно сделанный анализ крови на тромбообразование может спасти жизнь.

К тому же Марк Гадзиян предупреждает, что, если у вас есть «тревожное ощущение в груди», необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Еще на последствия коронавируса, развитие онкологии, аневризму аорты, а также различные патологии сердца и легких могут указывать регулярные проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли.

Ранее мы писали, от каких пяти продуктов необходимо отказаться, если вы слишком часто ходите в туалет.