Как предупредить инфаркт задолго до приступа: пять неожиданных симптомов

Инфаркт случается, когда нарушается кровоснабжение сердца. Такое может произойти из-за тромба, поскольку он блокирует кровоток. Существует пять ранних признаков приближающегося приступа, которые ни в коем случае не стоит игнорировать.

Тошнота

Насторожить должен тот случай, когда тошнота подступает в сочетании с сильной болью в груди, даже когда сидите и ничего не делаете.

Ночная потливость

Если ночью вы часто просыпаетесь в испарине и вас начали беспокоить боли в груди, то это тревожный знак.

Боль в челюсти или спине

Сердечный приступ иногда проявляется болью в челюсти или спине. Если неприятные ощущения не проходят, лучше вызвать бригаду скорой помощи.

Нехватка воздуха

Удушье может проявляться стеснением или болью в горле. Если ощущение не проходит, а раньше у вас не выявляли заболеваний сердца, можно в плановом порядке записаться ко врачу. Но если, помимо удушья, вы замечаете другие признаки инфаркта, то лучше сразу вызывать «скорую».

Сильная усталость

Если для постоянной усталости нет видимых причин, стоит обратиться в больницу, поскольку это состояние может говорит о развитии многих патологий, включая сердечную недостаточность.

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