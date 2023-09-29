Как предугадать развитие агрессивного рака: обратите внимание на этот симптом

Ученые оценили данные более 40 тысяч человек и выявили тревожные симптомы, которые часто предупреждают о развитии онкологии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Pronews.

Так, примерно за два года до диагностирования рака поджелудочной железы пациенты отмечают резкую потерю веса.

А у некоторых людей незадолго до появления патологии врачи фиксировали повышение сахара в крови. Однако диабетом такие пациенты не страдали.

Онколог и хирург Иван Карасев утверждает, что рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов онкологии.

«Пятилетняя выживаемость при этом типе составляет всего 5 процентов. Недуг плохо диагностируется и еще хуже лечится», – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что сложность при этом виде рака заключается еще и в том, что поджелудочная железа – это орган, который отвечает сразу за два жизненно важных процесса в организме человека: пищеварение и контроль инсулина.

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