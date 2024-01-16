О том, как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть, рассказал портал Ura.ru.

19 января православные отмечают Крещение. Традиционно в этот день в специальных прорубях окунаются в ледяную воду, однако стоит помнить о правилах купания.

Так, крайне важно перед Крещением удостовериться у врачей что у вас нет противопоказаний к закаливанию. Окунаться стоит в специально оборудованных прорубях с хорошим освещением, наличием спасателей и медперсонала. Лучшим вариантом будет место, где есть раздевалки и комнаты для обогрева.

Перед погружением в воду можно провести легкую разминку. Новичкам не стоит находиться в воде дольше 15 секунд. При этом, в воду следует входить на задержке дыхания, избегая погружения с головой.

Сразу после выхода из воды первым делом следует вытереть ступни, затем все тело, переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай. Ни в коем случае не употребляйте спиртные напитки до и после купания.

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