ЗДОРОВЬЕ
18:00, 11 октября 2023
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Как повысить качество жизни при сахарном диабете второго типа

Как повысить качество жизни при сахарном диабете второго типа

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Диабет второго типа нельзя полностью вылечить, однако можно максимально повысить качество жизни при наличии этого заболевания. Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал «Вестям Подмосковья», что для этого необходимо.

При первых признаках сахарного диабета второго типа необходимо сразу же бежать к специалистам. В случае с этим заболеванием важно внимательно следить за состоянием своего здоровья, отметил врач.

Чтобы повысить качество жизни, по словам Абакумова, надо избавиться от обычного сахара, соблюдать диету, а также заниматься спортом и принимать сахароснижающие препараты. Особенно важно соблюдать все рекомендации специалистов.

Ранее врач-диетолог Марина Сорокина заявила о вреде сахарозаменителей для здоровья. По ее словам, не стоит отдавать этому веществу предпочтение.

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