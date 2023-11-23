Как понять, что старое варенье пора выбрасывать

Употребление старого варенья может навредить организму. Чем опасно старое лакомство, рассказала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова.

Она призвала обращать внимание на то, не изменились ли цвет и вкус варенья, а также нет ли плесени. Если изменения на лицо, то использовать продукт нельзя – есть риск получить сильное пищевое отравление.

Стоит приглядеться к варенью из ягод с косточками – оно хранится 6-8 месяцев. А вот варенье без косточек простоит 2-3 года. Для этого оно должно храниться при температуре плюс 1-5 градуса. Лучшим местом станут погреб или холодильник, пишет Life.ru со ссылкой на эксперта.

Если хранить лакомство при минусовой температуре, то оно потеряет вкусовые качества. Варенье в банках с металлическими крышками тоже небезопасно – со временем крышки покрываются ржавчиной, в банку попадает воздух, образуется окись железа. Такой продукт точно нельзя употреблять – он испорчен.

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