Как понять, что сахар в крови повышен без анализа

Высокий уровень сахара в крови может не ощущаться на близкой дистанции, но в перспективе может грозить летальным исходом. Как понять, что сахар повышен без анализа — рассказала доктор медицинских наук Ольга Шарапова в беседе с Doctorpiter.ru.

Говорить о развитии сахарного диабета могут такие симптомы, как сухость во рту, жажда, обильное мочеиспускание, сильная слабость и резкое похудение без причины. При появлении хотя бы трех из них необходимо как можно скорее сдать лабораторные анализы.

Однако определить уровень сахара в крови можно и в домашних условиях, если есть такое приспособление, как портативный глюкометр. Такое устройство позволит определить уровень глюкозы экспресс-методом в капле крови всего за несколько секунд.

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