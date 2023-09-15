Как понять, что мужчина будет хорошим отцом: взгляните на его шею

Новое исследование ученых показало, как можно определить отцовские навыки мужчины по шее. Команда доктора Митча Брауна из Университета Арканзаса в США опросила 305 человек. Им показывали изображение одного человека, но с разным размером шеи, участники эксперимента должны были ответить, насколько, по их мнению, он будет эффективно защищать и воспитывать потомство.

Ученые получили неожиданные выводы.

Оказалось, что мужчин с большой трапециевидной мышцей воспринимали как хорошего защитника, но не отца, пишет Daily Mail. По мнению участников, такой мужчина будет хуже справляться с воспитанием потомства, чем человек с менее мускулистой частью.

Браун уверен, что в ходе эволюции люди научились использовать шею как эффективный способ определения силы. Предкам было важно узнать, силен ли кто-то, а делалось это по шее – она более надежна, чем лицо или тело.

Ранее ученые в Японии выяснили, что продолжительность жизни мужчины зависит от его сексуальной активности после 40 лет.