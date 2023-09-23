Как поднять иммунитет в осенний период: готовьте почаще эти три блюда

Осень неслучайно называют периодом простуд. Резкое похолодание, частые дожди и ветры – все это способствует ослаблению иммунитета. Чтобы реже болеть в это время года, эндокринолог Алексей Жито советует почаще включать в рацион следующие блюда.

Паста из чеснока

Чеснок богат антиоксидантами и фитонцидами, которые укрепляют иммунную систему. Его можно добавлять в салаты, супы и гарниры.

Чтобы приготовить из чеснока пасту для бутербродов, измельчите несколько зубчиков блендером, смешайте с оливковым маслом, добавьте соль и перец по вкусу.

Печеные орехи

Как сообщает Фонтанка, орехи богаты полезными жирами и антиоксидантами. Эти вещества поддерживают здоровье иммунной системы, а также защищают сосуды от скопления холестериновых бляшек.

Возьмите немного грецких орехов, смешайте их с медом, выложите в специальную форму и запекайте в духовке.

Капустный суп

В капусте содержится много витамина С и других полезных веществ. Кроме того, овощ можно считать антиканцерогенным (противоопухолевым) продуктом. Дело в том, что аскорбиновая кислота присутствует в составе капусты в форме аскорбигена, природного соединения, обладающего антираковым эффектом.

Чтобы сделать суп, нарежьте белокочанную капусту, морковь и лук. Опустите их в сваренный куриный бульон и потомите 10-15 минут.

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