Как отличить простое головокружение от опасной болезни: засеките время

Доктор Стивен Юрашек заявил, что головокружение и потемнение в глазах, которые человек может испытать при резком подъеме с кровати, вызваны быстрым снижением кровяного давления. Если такое состояние длится долго, то оно, скорее всего, указывает на низкий уровень сахара в крови или сбой в работе щитовидной железы и сердца. Об этом сообщает LiveScience.

Кратковременное ощущение потери равновесия, головокружения и темноты в глазах называют постуральной или ортостатической гипотензией. При резком подъеме из лежачего положения примерно 300-800 кубических сантиметров крови из верхней части тела устремляется в ноги. Это приводит к временному падению кровяного давления. Подобное головокружение нормально для человеческого организма, но только если оно длится не более трех минут.

А, когда люди сталкиваются со спутанностью сознания и неспособностью стоять на ногах в течение долгого времени после смены положения, это уже говорит о хронической форме ортостатической гипотензии, что, в свою очередь, может быть признаком наличия патологий щитовидной железы, аритмии сердца или снижения уровня сахара в крови.

Эксперт подчеркнул, что приступы ортостатической гипотензии чаще возникают у пожилых людей в связи со снижением способности сердца регулировать свой ритм.

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