Как отличить коронавирус от ОРВИ: эти симптомы должны насторожить

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 48%. В этой связи надо вспомнить, как отличить коронавирус от других инфекций, в частности, от ОРВИ, которые осенью начинают распространяться.

Врач-терапевт Иван Скороходов сказал, что у последнего штамма коронавируса «пирола» нет специфических симптомов. Он, как и «омикрон», не склонен вызывать тяжелую пневмонию.

Сейчас коронавирус протекает как ОРВИ. Есть несколько симптомов, которые должны насторожить: слабость, недомогание, температура в районе 38-39, боль и покраснение в горле, осиплость, кашель, охриплость, чувство заложенности в груди. Эти признаки характеры и для ОРВИ, предупредил врач.

Иммунолог Николай Крючков добавил, что кроме перечисленных, бывают такие симптомы, как боли в мышцах и суставах, тошнота, боль в животе и резкая слабость.

При легком течении болезни определить коронавирус возможно только с помощью ПЦР-теста, пишет E1.ru. При тяжелом появятся такие симптомы, как побледнение носогубного треугольника, сонливость, тяжелый сухой кашель и другие – все зависит от того, какую систему поразил вирус.

Ранее сообщалось, что поликлиники в России стали работать допоздна. Так, в столице время работы больниц продлили до 20 часов. Некоторые школы в регионах ушли на карантин или переведены на дистанционное обучение.