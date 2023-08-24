Как новенькие: самый простой способ очистить золотые украшения

Многие хозяйки задаются вопросом, как вернуть золотым украшениям блеск и красоту. Оказалось, что есть простой и действенный способ заставить драгоценности снова сверкать.

Необходимо взять небольшую миску, налить туда немного теплой воды, добавить 1 чайную ложку 10%-ного раствора аммиака, примерно столько же любого моющего средства. Все хорошо размещать.

Поместите туда золотые украшения и оставьте их на 15 минут. После того как достали, нужно протереть тряпочкой с микрофиброй. Вы удивитесь, сколько грязи останется в растворе. А украшения будут выглядеть словно вы их только что купили в магазине!

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