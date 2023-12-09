Как не набрать вес после диеты: назван работающий способ похудения

Нутрициолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина в беседе с Мослентой назвала работающий способ похудения. Так, эксперт призывает всех питаться осознанно.

По словам Ольги Ромашиной, люди зачастую не замечают свои постоянные перекусы сладким и не учитывают жидкие калории, например, кофе на молоке с сиропом.

«Человек может быть уверен, что почти ничего не ест, но все равно набирать вес», – подчеркнула она.

Как отмечает нутрициолог, во время похудения важна мотивация. Специалист рекомендует четко обозначить свои цели, а также относиться к своему телу с любовью и уважением.

«Зачем нам стройность? Что мы планируем с ней делать? Ответив на эти вопросы, можно снять сопротивление нашей психики», – заключила Ромашина.

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