Как не набрать вес после диеты: назван работающий способ похудения
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Нутрициолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина в беседе с Мослентой назвала работающий способ похудения. Так, эксперт призывает всех питаться осознанно.
По словам Ольги Ромашиной, люди зачастую не замечают свои постоянные перекусы сладким и не учитывают жидкие калории, например, кофе на молоке с сиропом.
«Человек может быть уверен, что почти ничего не ест, но все равно набирать вес», – подчеркнула она.
Как отмечает нутрициолог, во время похудения важна мотивация. Специалист рекомендует четко обозначить свои цели, а также относиться к своему телу с любовью и уважением.
«Зачем нам стройность? Что мы планируем с ней делать? Ответив на эти вопросы, можно снять сопротивление нашей психики», – заключила Ромашина.
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