Как не набрать вес на новогодних праздниках: советы от тренера

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними и лишние килограммы от нескончаемых порций любимого россиянами оливье. В связи с этим тренер и диетолог Мария Волынкина перечислила наиболее эффективные домашние упражнения для поддержания формы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт выделила приседания.

«Можно делать классические или приседания сумо, когда ноги шире плеч. Очень важный момент: колени смотрят в сторону носка», – передает Мария Волынкина.

Также тренер советует делать махи ногами и разведение гантелей в сторону.

«Если дома нет гантелей, можно использовать бутылки воды по литру или полтора», – резюмирует она.

Ранее мы писали, чем может быть опасен новогодний макияж и накладные ресницы.