Как можно выявить рак легкого по симптомам самостоятельно

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии назвали кашель с кровью одним из главных симптомов рака легкого. Этот вид онкозаболевания встречается чаще всего.

Кроме того, больного может мучать одышка и боль в грудной клетке. Также следует немедленно обратиться к врачу и пройти обследование, если наблюдается осиплость голоса, потеря веса и общая слабость.

Специалист выдаст направление на компьютерную томографию органов грудной клетки. Если заболевание будет выявлено на ранней стадии, пациенту могут провести малотравматичные эндоскопические операции.

При этом на первой и второй стадиях рак протекает бессимптомно, когда появляется кашель с кровью, как правило, болезнь уже запущена и ее развитие не остановить. Чтобы обезопасить себя, необходимо ежегодно проходить профилактические обследования легких людям старше 40 лет. В группу риска входят курильщики и работники вредных производств, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что врач рассказал о том, как по перемене во внешности можно вычислить рак. Онколог предупредил людей о том, как важно проводить самообследование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.