Как можно выявить начало рака по внешности самостоятельно

Врач рассказал о том, как по перемене во внешности можно вычислить рак. Он предупредил людей о том, как важно проводить самообследование.

Онколог Иван Карасев в своем Telegram-канале назвал признаки онкологического заболевания лимфоузлов. Чаще всего лимфому можно вычислить по таким признакам, как припухлости в области шеи, подмышек, паха или над ключицей. Это место, обычно, не болит, но припухлость увеличивается.

«Лимфатическая система – своеобразный дворник организма, который выводит накопившиеся токсины, продукты метаболизма, бактерии и вирусы из нашего кровотока. Если с лимфой есть проблемы, то страдает весь организм. А в запущенных случаях может развиться рак лимфатической системы», – рассказал врач.

С подозрением нужно отнестись, если появились отеки, боли в животе, тошнота и рвота. При любой подобной мысли стоит обратиться к врачу.

Ранее была названа привычка людей, вызывающая преждевременное старение.