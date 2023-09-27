Стало известно, как лечить ковид, вызванный новыми штаммами. Об этом сообщает портал E1.ru.

По словам иммунолога Николая Крючкова, при первых симптомах коронавируса нужно соблюдать самоизоляцию. Кроме того, необходимо использовать стандартные препараты симптоматического характера для снижения температуры, противокашлевые средства, капли и спреи от насморка. Не стоит забывать и про противовирусные препараты, продающиеся без рецепта.

Ранее были названы инфекции, которые могут навредить серьезнее ковида. Подробности смотрите в этой статье.

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