ЗДОРОВЬЕ
21:00, 03 декабря 2023
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Как избежать смертельной болезни: рекомендации врача

Как избежать смертельной болезни: рекомендации врача

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Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что проблемы с поджелудочной железой – это тревожный звоночек, после которого стоит срочно пройти медицинское обследование. Иначе, как утверждает врач, человек может «досидеться до острого панкреатита».

В своем Telegram-канале Сергей Вялов рассказал про способы избежать серьезной патологии.

«Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре. Иногда с использованием хирургии», – предупреждает эксперт.

По словам Сергея Вялова, в 85 процентах случаев панкреатит возникает из-за алкоголизма и плохой работы желчевыводящей системы. Более того, заболевание может спровоцировать частое употребление жирной пищи.

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