Как избежать смертельной болезни: рекомендации врача

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что проблемы с поджелудочной железой – это тревожный звоночек, после которого стоит срочно пройти медицинское обследование. Иначе, как утверждает врач, человек может «досидеться до острого панкреатита».

В своем Telegram-канале Сергей Вялов рассказал про способы избежать серьезной патологии.

«Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре. Иногда с использованием хирургии», – предупреждает эксперт.

По словам Сергея Вялова, в 85 процентах случаев панкреатит возникает из-за алкоголизма и плохой работы желчевыводящей системы. Более того, заболевание может спровоцировать частое употребление жирной пищи.

Ранее мы писали, сколько мандаринов можно съедать в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.