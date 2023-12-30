ЗДОРОВЬЕ
20:00, 30 декабря 2023
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Как избежать похмелья после новогодней ночи: рассказал врач-кардиолог

Как избежать похмелья после новогодней ночи: рассказал врач-кардиолог

© Stable Diffusion

Слишком бурное празднование Нового года может обернуться похмельем на утро. Врач-терапевт, кардиолог Ольга Шашкова рассказала Lenta.Ru о том, как избежать постинтоксикационного состояния.

Так, по словам специалиста, пить алкоголь необходимо без спешки. Также крайне важно соблюдать меру и сопровождать употребление напитков достаточным количеством еды и воды.

Помимо этого, Шашкова отметила, что, покупая алкоголь, нужно обращать внимание на качество. Лучше всего отдавать предпочтение дорогим и качественным напиткам.

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Автор:Филипп Иванов
Теги:
#Врач
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#Новый год
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