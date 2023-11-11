Как йога помогает бороться с эпилепсией: ответ ученых

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели пришли к выводу, что регулярные практики йоги могут снизить частоту эпилептических приступов. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Участниками эксперимента стали 160 больных эпилепсией, средний возраст которых составил 30 лет. Специалистам необходимо было собрать всю информацию о состоянии здоровья испытуемых.

После этого людей разделили на две группы, одна из которых должна была ходить на йогатерапию, а вторая – на фиктивную йогу. Те, кто посещал йогатерапию, учились расслаблять мышцы и контролировать дыхание, а вот участники второй группы просто выполняли различные асаны.

Через три месяца ученые обнаружили, что у испытуемых из группы йогатерапии значительно снизилась частота возникновения эпилептических приступов, поскольку с помощью практик они научились бороться со стрессом. Именно тревожность может привести к повышенной возбудимости нервных клеток и последующему приступу эпилепсии.

По словам исследователей, йогатерапию можно расценивать как вспомогательный метод лечения эпилепсии, который повышает качество жизни людей, страдающих от этой патологии.

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