К каким болезням приведет всего один поход на эпиляцию: названа главная опасность шугаринга

В последнее время женщины стали намного чаще удалять волосы на теле воском или сахарной пастой. Однако некоторые представительницы прекрасного пола после процедуры сталкиваются с покраснением, жжением и даже воспалением. Дерматолог Наталия Жовтан в беседе с Пятым каналом рассказала, почему это может происходить.

Как говорит врач, при нанесении воска или сахарной пасты на участки тела вместе с нежелательными волосками удаляется и эпидермис. При агрессивном воздействии такое повреждение может привести, например, к лабиальному герпесу, который характеризуется жжением, болезненностью, большой отечностью и пузырьками.

Еще одно возможное осложнение шугаринга – фолликулит. По словам дерматолога, он представляет собой не только нарушение целостности кожного покрова, но и инфицирование, например, стафилококк.

К тому же Наталия Жовтан напомнила про простой контактный дерматит. Его может вызвать аллергическая реакция на компоненты тех или иных средств, используемых при депиляции.

Ранее мы писали про самые неожиданные признаки инфаркта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.