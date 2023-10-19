Из-за них растет вес: перечислены главные ошибки в питании в холодное время года

Питание в холодное время года часто отличается от пищи, употребляемой нами в остальные сезоны. Люди согреваются высококалорийной пищей, а также чересчур горячими напитками и даже алкоголем. Однако это может навредить.

Об ошибках в питании рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он подтвердил, что чем калорийнее еда, тем больше от нее образуется тепла. К такой пище относятся картофель с мясом, макароны. Все это нежелательные продукты – с лишними калориями развивается ожирение.

«В холодное время года вес у людей растет, потому что они так питаются», - отметил врач.

Еще одна ошибка людей – употребление горячих напитков. Их опасность заключается в том, что они могут вызвать ожог пищевода или рта.

Третья ошибка – попытка согреться с помощью алкоголя. Эффект от согревания им обязательно предполагает вторую фазу: образование тепла сокращается, и человеку понадобится снова что-то выпить.

Гинзбург посоветовал согреваться в холод безалкогольным глинтвейном с гвоздикой, корицей и имбирем, пишет Москва 24. Это тот самый напиток, который действительно согреет и без последствий.

Ранее врач Елена Малышева развеяла популярные мифы об алкоголе.

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