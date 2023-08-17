Используете неправильно: как нужно заниматься сексом в презервативе, чтобы не заразиться инфекциями

Презерватив – один из самых действенных способов контрацепции, который еще и защищает от множества инфекций, передающихся половым путем. Однако даже в нем можно получить серьезное заболевание. Тем более, если его неправильно использовать.

Врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что презерватив действительно служит неким барьером, но и через него опасности могут проникать в организм. В первую очередь это происходит из-за того, что данный метод контрацепции используют не так, как следует. Например, не меняют презерватив по несколько раз или же забывают надевать его во время прелюдий.

Стоит помнить, что презервативы защищают только одну часть тела, а инфекции могут передаваться разными способами. Например, при сифилисе и герпесе очаги находятся не только на половом члене или в области влагалища, но и на других частях промежности, слизистой. Например, ВПЧ (вирус папилломы человека) заразиться можно даже при отсутствии проникновения – просто от контакта с пораженным участком кожи.

Наиболее опасны инфекции для женщин. Так, ВПЧ может спровоцировать рак шейки матки. Поэтому для исключения рисков стоит делать вакцинацию. Ее, как правило, проводят еще до начала половой жизни у девочек.

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