Исключить из рациона: какие продукты вредны при метеозависимости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала, какие продукты необходимо исключить из рациона людям, которые плохо переносят смену погоды и перепады атмосферного давления.

Дискомфорт у метеозависимых людей, по словам специалиста, может быть связан с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Таким гражданам необходимо соблюдать диету, чтобы улучшить самочувствие. Так, врач отметила, что самое важное — исключить жареное, копченое, маргарин, все то, в чем содержатся трансжиры. Кроме того, придется убрать из рациона изделия из белой муки с сахаром и соль.

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