Иначе получите это заболевание: дачникам посоветовали сжигать огурцы осенью

Осенние огурцы надо сжигать. С соответствующим советом к дачникам обратился агроном Михаил Воробьев. Специалист знает, что если не сжечь осенние огурцы, то распространится это заболевание.

Речь идет о пероноспорозе – заболевании, которое чаще всего фиксируется у огурцов. Сначала инфицируются листья, а потом стебли растения. Оно не поражает плоды, но вкусовые качества овоща ухудшатся.

Воробьев сказал изданию Teleprogramma.pro: «Носителей споры заболевания этого грибка лучше сжечь. А перед этим срезаем вместе с веревками, выдергиваем вместе с корнем».

Для подкормки можно использовать калийную селитру, говорит специалист: азот и калий нужны огурцам для формирования новых плодов и улучшения вкуса овоща.

Минеральное удобрение с азотом и фосфором – тоже отличный вариант для подкормки. Определить, что именно нужно, советуют по двум показателям: если огурец имеет форму карандаша, нужен азот, а если разбух, то калий.

Ранее сообщалось, какие виды помидоров следует исключить из рациона.