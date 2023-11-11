ИМТ может быть в пределах нормы: чем опасно скрытое ожирение для мужчин

У некоторых мужчин с индексом массы тела в пределах нормы есть скрытый лишний вес, который повышает риск развития онкологии. Об этом сообщает Daily Mail.

Индекс массы тела – это отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Показатель ИМТ важен для выявления ожирения или, напротив, излишней худобы. ИМТ в пределах нормы составляет от 18,5 до 25.

При этом важно отметить, что ИМТ никак не отразит количество жировой и мышечной массы в теле. По этой причине люди, чьи показатели находятся в пределах нормы, могут иметь лишний вес.

В Швеции ученые выявили, что мужчины с ИМТ, который находится на верхней границе нормы (25) или выше, склонны к появлению 17 видов рака, в том числе патологий мозга, щитовидной железы, мочевого пузыря и печени. К тому же такой индекс массы тела увеличивает вероятность развития рака пищевода, желудка и почек примерно в три раза.

Эту же информацию подтвердили исследователи из Британии. Они провели эксперимент и выяснили, что взрослые испанцы, которые имели скрытый (или явный) избыточный вес или ожирение в возрасте до 40 лет, были подвержены большему риску развития 18 видов рака, включая лейкемию и лимфому.

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