ЗДОРОВЬЕ
Опубликовано 31 января 2024, 06:00
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Их критикуют, но зря: известны три продукта, от которых ни в коем случае нельзя отказываться

Их критикуют, но зря: известны три продукта, от которых ни в коем случае нельзя отказываться

© Freepik

Есть несколько продуктов, которые несправедливо считают вредными. Врач Екатерина Волкова, наоборот, считает, что от них ни в коем случае нельзя отказываться и критика такой еды неуместна.

Подробностями медик поделилась в своем Telegram-канале.

Первый в ее списке продукт – сливочное масло. Врач не отрицает, что в нем содержатся насыщенные жиры, но и они нужны организму для кожи, энергии. Врач советует отдавать предпочтение маслу 82% жирности, топленому. 20-30 граммов будут только полезны.

Другой продукт – гречка. Важно в данном случае правильно употреблять кашу: для пользы она рекомендуется «в компании с клетчаткой».

Беспочвенна и критика фруктов, говорит Волкова.

«Фрукты едим с удовольствием, но после основного приема пищи», - посоветовала специалист.

Ранее сообщалось, какие продукты обязательны для восстановления после болезни.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#продукты
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