Грозит травмой: срочно замените ушные палочки на это

Хирург рассказал об опасностях, которые таятся в ватных палочках. Оказалось, что при чистке ушей ими можно повредить барабанную перепонку. Из-за подобной травмы часто развивается отит. Он может еще появиться при баротравме или из-за забравшихся в ухо насекомых.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Илья Сенченко раскрыл способ, как обезопасить себя. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать.

«В холодное время носить шапку, избегать переохлаждения, а применение ушных палочек заменить на промывание ушей душевой лейкой», – порекомендовал специалист.

Илья также отметил, что на предприятиях с высоким уровнем шума следует носить защитные наушники, а на природе пользоваться репеллентами.

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