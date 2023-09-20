Грозит летальным исходом: этот мед представляет серьезную опасность для всех людей

Мед считается невероятно полезным продуктом. Он помогает при больном горле, поддерживает иммунную систему и защищает клетки организма благодаря своим антиоксидантным свойствам. Однако лакомство может стать серьезной угрозой для здоровья и даже привести к летальному исходу, если его сделали больные пчелы. Об этом сообщает «Доктор Питер».

«Применение пестицидов в зоне лета пчел часто приводит к отравлению и гибели насекомых. Это может иметь серьезные последствия для их популяции и производства меда», – утверждает Вера Бормотова, эксперт из Центра оценки качества зерна.

Попадание в улей зараженной пчелы приводит к массовой гибели насекомых внутри колонии. А мед, который делают больные пчелы, содержит пестициды.

«Особо опасный класс пестицидов для насекомых-опылителей – неоникотиноиды. В России разрешены к применению неоникотиноиды, относящиеся к первому классу опасности для пчел: ацетамиприд, имидаклоприд, клотианидин, тиаклоприд и тиаметоксам. Из них имидаклоприд и тиаметоксам можно применять на плодовых деревьях и ягодных кустарниках до начала цветения обрабатываемых культур», – отмечает специалист.

По словам Веры Бормотовой, если применять эти пестициды согласно инструкции, а также вовремя предупреждать пчеловодов о запланированных обработках, химия не сможет навредить пчелам и меду. Однако эксперт подчеркнула, что чаще всего о грядущих обработках сообщают поздно, а иногда даже нарушают регламент применения пестицидов или используют запрещенные в России препараты. Все это приводит к гибели пчел.

В августе 2023 года эксперты Роскачества проверили безопасность меда, который продается на ярмарках в разных регионах России. В результате в одном из шести образцов были обнаружены следы пестицида тиаклоприда. Именно поэтому, чтобы не отравиться, лучше покупать мед у проверенных поставщиков.

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