ЗДОРОВЬЕ
06:00, 20 сентября 2023
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Говорит об опасности: гастроэнтеролог назвал способы проверки неприятного запаха изо рта

Говорит об опасности: гастроэнтеролог назвал способы проверки неприятного запаха изо рта

© Freepik

Галитоз, или неприятный запах изо рта не всегда связан с плохой гигиеной рта или продуктами, которые вы съели. Есть причины намного серьезнее. Гастроэнтеролог рассказал об этом и дал совет, как проверить, есть ли у вас неприятный запах изо рта.

Самая простая проблема, связанная с галитозом – кариес. Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале перечислила еще пять причин, о которых может сигнализировать неприятных запах изо рта: хронические респираторные заболевания, нарушение печеночных функций, заболевания почек, сахарный диабет и заболевания ЖКТ.

Врач также предупредила, что иногда мы сами не понимаем, что от нас неприятно пахнет. Но это могут почувствовать окружающие, а сказать об этом постесняются. В таком случае есть три способа проверки себя:

  1. Лизните кожу на запястье, дайте высохнуть и принюхайтесь к этому месту.

  2. Возьмите стакан и дыхните в него и сразу понюхайте.

  3. Проведите ватной палочкой под языком и дайте ей высохнуть, а после понюхайте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Источник фото:Freepik
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