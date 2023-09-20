Говорит об опасности: гастроэнтеролог назвал способы проверки неприятного запаха изо рта

Галитоз, или неприятный запах изо рта не всегда связан с плохой гигиеной рта или продуктами, которые вы съели. Есть причины намного серьезнее. Гастроэнтеролог рассказал об этом и дал совет, как проверить, есть ли у вас неприятный запах изо рта.

Самая простая проблема, связанная с галитозом – кариес. Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале перечислила еще пять причин, о которых может сигнализировать неприятных запах изо рта: хронические респираторные заболевания, нарушение печеночных функций, заболевания почек, сахарный диабет и заболевания ЖКТ.

Врач также предупредила, что иногда мы сами не понимаем, что от нас неприятно пахнет. Но это могут почувствовать окружающие, а сказать об этом постесняются. В таком случае есть три способа проверки себя:

Лизните кожу на запястье, дайте высохнуть и принюхайтесь к этому месту. Возьмите стакан и дыхните в него и сразу понюхайте. Проведите ватной палочкой под языком и дайте ей высохнуть, а после понюхайте.

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