Главные «враги» наших ушей: врач объяснил, чем опасны ватные палочки

На поверхности уха можно обнаружить волосяные фолликулы, серные и сальные железы. Они выделяют особый секрет, которые смешивается с отмершими клетками эпителия и формирует ушную серу. Она, в свою очередь, следит за микрофлорой наружного уха и удаляет патогенные микроорганизмы.

Неправильный уход за ушами может спровоцировать развитие отита, фурункулеза, грибкового поражения слухового прохода, а также повреждение уха и снижение слуха. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко рассказал в беседе с Life.ru, какие вещи являются главными «врагами» наших ушей.

«В норме ушная сера вырабатывается именно в том количестве, которое необходимо для нормальной работы органа. При разговоре, жевании и мытье ушей сера и прилипшие к ней микроорганизмы самостоятельно удаляются из слухового прохода. Но есть ряд причин, при которых данный процесс нарушается», – утверждает специалист.

Так, прежде всего ушам может навредить частая чистка ватными палочками, зубочистками и спичками. Подобный «уход» лишь приведет к усиленному выделению серы, а потом вызовет серную пробку. Попытки прочистить эту пробку ватной палочкой нередко заканчиваются «утрамбовыванием» серы у барабанной перепонки и ее перфорацией.

Кроме того, для ушей опасны и наушники. Гаджеты необходимо время от времени обрабатывать антисептической салфеткой, иначе риск подхватить грибок значительно повышается.

Чтобы правильно почистить уши, нужно во время душа направить струю воды на ухо, тогда излишки удалятся под напором. Более того, необходимо избегать переохлаждения, а зимой и поздней осенью – носить шапку.

В конце Илья Сенченко предупредил, что при образовании серной пробки стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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