Гинеколог объяснила, почему после 40 лет многие женщины стремительно набирают вес

Часто после 40 лет – в период пременопаузы – женщины стремительно набирают вес. И если раньше его удавалось сдерживать, в этот период килограммы ползут вверх.

Почему так происходит, в своем Telegram-канале ответила гинеколог Екатерина Волкова. Специалист разобрала механизмы набора веса. Во-первых, при недостаточном количестве эстрогенов в этот период клетки перестают усваивать сахар – в результате в крови повышается уровень глюкозы. Организм пытается его нормализовать, перерабатывая в жиры.

Во-вторых, при низком уровне эстрогенов понижается количество лептина. Это провоцирует голод даже тогда, когда запасов энергии достаточно. Человек начинает съедать больше.

Нормой в этот период считается прибавка на уровне 6-7 кг. Это не плохо, говорит врач, ведь жировая ткань берет на себя частичную функцию яичников и «жир пытается спасти ситуацию»

Ранее сообщалось, что женщина с двумя влагалищами родила здорового ребенка.

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