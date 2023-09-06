Генетик раскрыла, может ли полнота передаваться по наследству

Практически каждый второй человек на планете хоть раз садился на диету, начинал усиленные тренировки и переходил на здоровый образ жизни из-за проблем с лишним весом. При этом одни люди могут есть все и практически не поправляться, а другим достаточно лишнего кусочка хлеба, чтобы не влезть в джинсы. Так, отчего это все зависит и действительно ли полнота передается по наследству?

Генетик Наталья Артемьева призналась, что многие ее клиенты, приходя на прием, утверждают – расположенность к набору килограммов перешла к ним от родителей. Однако избыточный вес – это многофакторный процесс, и генетика – далеко не самый важный из них в этом вопросе.

На то, будет ребенок крупным или нет, больше всего влияет микробиота матери. Здесь важно все: сколько весила женщина при беременности, что ела до родов и после во время кормления грудью, а также вредные привычки и физическая активность.

Отдельные гены действительно определяют метаболические процессы, то есть аппетит ребенка, его скорость обмена веществ. А это в свою очередь может влиять на предрасположенность к полноте. Также стоит не забывать о генетических болезнях, которых могут провоцировать ожирение.

Эксперт подчеркнула, что для решения всех проблем с лишним весом у ребенка следует еще перед планированием беременности заблаговременно позаботиться о нормализации микробиоты и снижении веса.

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Источник: Доктор Питер