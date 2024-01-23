Гастроэнтеролог раскрыла главную опасность употребления пива

Чрезмерное употребление пива становится причиной нарушения работы всех органов и систем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова, передает Общественная служба новостей.

Как призналась медик, от употребления пива страдает желудок, поскольку этанол и химические усилители раздражают слизистую. Любители пенного напитка регулярно страдают от изжоги и проблем со стулом, уточнила эксперт. Она добавила, что печень всегда пропускает через себя все яды, поэтому нужно максимально осторожно употреблять алкоголь.

«Поэтому даже «безопасное» пиво провоцирует развитие таких опасных болезней, как цирроз, гепатит, рак. Даже при «легкой форме» алкогольной зависимости печень увеличивается в размерах, но хуже справляется со своими функциями», - заявила Сухорукова.

Гастроэнтеролог также отметила, что при употреблении пива увеличивается нагрузка на желудок и поджелудочную железу, поскольку в состав пенного напитка входит кобальт, соединения которого приводят к вымыванию желудочного сока.

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