Формула «идеальной» подагры: любителей мяса предупредили об опасности

Частое употребление мяса после 40 лет может привести к проблемам с почками, считает нефролог Дарья Садовская. Медик заверила, что пара бокалов вина, плюс 200-300 граммов говядины два-три раза в неделю практически гарантируют начало развития подагры через несколько лет.

«Мясо убивает почки. Когда лет десять назад в нашей стране в моду вошли стейк-хаусы и молодые мужчины ринулись есть стейки, запивая красным вином, работы у ревматологов помножилось втрое», - сказала Садовская.

Согласно статистике, каждый житель России в среднем съедает 70 килограммов мяса в год. В США этот показатель составляет 120 килограммов в год.

При этом мясо является самым тяжелым продуктом для организма человека, так как продукты его распада — это хроническое воспаление, белок в моче и смещение pH, заверила медик. Она пояснила, что чрезмерную нагрузку на почки дает любое мясо: и жирная свинина, и диетическая курица.

Для поддержания здоровья почек общее количество белка в сутки должно быть 1-1,2 грамма на килограмм веса. Например, человек весом 60 килограммов должен съедать 60-72 грамма белка в день. Однако в эту норму входит не только животный, но и растительный белок. Белое или красное мясо лучше есть через день. А после 40 лет - не чаще двух раз в неделю.

«Почки после 40 лет утрачивают свою функцию, очищают все медленнее — это естественный процесс старения. Если есть скачки давления, высокий холестерин, диабет и другие хронические болезни, то почки становятся крайне уязвимыми», - приводит слова эксперта портал «Доктор Питер».

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