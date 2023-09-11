Этот вид кофе точно нельзя пить диабетикам

Диетолог Елена Соломатина утверждает, что употребление кофе без сахара не навредит здоровью диабетиков. Об этом сообщает «Москва 24».

Как говорит эксперт, напиток не является вредным для людей, у которых повышен уровень сахара в крови.

«Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только, естественно, напиток должен быть несладкий», – пояснила Елена Соломатина.

Кроме того, диабетики даже могут добавлять в кофе молоко, несмотря на то, что в нем есть лактоза (молочный сахар). По словам эксперта, кофе с молоком не будет иметь такого высокого гликемического индекса, как, например, пирожные или продукты из белой муки.

«Просто в напиток не нужно добавлять сахар. И не пить кофе со сладостями. Исключается все, где есть сахар, – конфеты, пирожные, булки. Также все, что сделано из очищенной муки, поскольку это быстро повышает уровень глюкозы в крови», – резюмирует врач.

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