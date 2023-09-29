Этот тревожный звоночек нельзя игнорировать: на какие болезни укажет выпадение волос

Выпадение волос могут провоцировать гормональные нарушения, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и другие патологии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева.

«Начиная от заболеваний щитовидной железы, аутоиммунных заболеваний, заканчивая поликистозом яичников, вообще все гормональные нарушения могут иметь один из симптомов – выпадение волос», – заявила специалист.

По словам Юлии Нагайцевой, выпадение волос может быть вызвано и метаболическим синдромом, который характеризуется ожирением, инсулинорезистентностью, диабетом 2 типа и застоем желчи.

Кроме того, если человек замечает нехарактерное для его организма уменьшение объема волос, это может быть важным тревожным сигналом, указывающим на онкологию. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На осмотре врач сначала проведет первичную диагностику, а затем назначит пациенту необходимые обследования.

«Например, если женщина говорит, что она плаксивая, мерзнет, у нее тусклая и сухая кожа, выпадают волосы, к тому же еще и вегетарианка, тогда мы будем двигаться в сторону дефицита железа, витаминов группы В», – пояснила трихолог.

А вот пытаться избавиться от выпадения волос, прибегая к каким-либо уходовым средствам, практически бесполезно. Как говорит Юлия Нагайцева, косметические продукты сейчас многокомпонентные. Некоторые из них могут содержать тот препарат, который действительно поможет, но лишь на определенный период времени. Потом выпадение волос вернется, так как не устраняется первопричина.

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