Этот симптом беспокоит по утрам: как проверить у себя опасный «ковидный хвост»

Каждый из нас слышал или сталкивался с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что после него часто остается опасный «ковидный хвост», который возможен даже если вы уже давно переболели этим недугом. Его можно определить по одному утреннему симптому. Об этом пишет «Доктор Питер».

Врачи говорят, что проблемы после ковида могут появиться через 3-4 месяца или даже через год. Самый очевидный симптом – головокружение по утрам. Некоторые даже чувствуют, что вот-вот упадут в обморок.

«Часто «ковидный хвост» проявляет себя сильным головокружением по утрам, как только вы встаете с кровати. Оно может сопровождаться слабостью и туманом перед глазами», – рассказали эксперты Национального института неврологических расстройств и инсульта.

После перенесенной инфекции у человека может развиться постуральная ортостатическая тахикардия (сокращенно PoTS). Могут возникнуть даже осложнения – аритмия или сердечная недостаточность. Медики советуют лечить PoTS, если вас постоянно беспокоит головокружение и туман перед глазами. Покажитесь врачу, чтобы он назначил вам терапию и провел обследование.

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