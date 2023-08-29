Этот продукт поможет избавиться от запора за считанные дни

Довольно большой процент населения периодически жалуется на проблемы со стулом. Запоры чаще всего являются проблемой пожилых людей, но и молодые нередко страдают от невозможности регулярного испражнения. Для борьбы с этим недугом существует больше количество различных препаратов, однако не стоит сразу бежать в аптеку, так как есть натуральное средство, которое эффективно помогает нормализовать работу организма.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что с запорами отлично справляется настой овса. Он способствует стимуляции желудочно-кишечного тракта и регулированию его моторики. Причем употреблять его можно как и при наличии заболеваний, так и для простой нормализации стула. Например, если вы особо ни на что не жалуетесь, настой следует пить между приемами пищи примерно по полчашки. Курс – 21 день.

Однако при различных болезнях печени и кишечника следует начинать употреблять настой овса небольшими порциями – по 100 мл в сутки – и разбавлять его теплой водой. Объем стоит увеличивать постепенно.

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