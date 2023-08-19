Это странно, но правильно: почему боль в спине и шее лечат у гинеколога

Женщины нередко приходят с жалобами на боль в спине, сутавах и шее к гинекологу. На первый взгляд, это кажется странным. Но на самом деле нетипичную проблему порой помогает решить именно этот врач.

Как рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова, боль в указанных частях организма нередко появляется в период перименопаузы, когда происходят изменения в организме. Женщина иногда чувствует себя «развалюхой».

Врач объяснила, что неприятные ощущения могут быть связаны с дефицитом женских половых гормонов – эстрогенов. Это ухудшает состояние связок, высушивает хрящи и межпозвонковые диски.

В случае, если проблема, действительно, вызвана менопаузой, то врач поберет МГТ, фитоэстрогены. Возможно, придется снизить уровень глюкозы, инсулина и решить вопрос с лишним весом. Потребуется адекватная физическая активность: кому-то подойдет ЛФК, другим – плавание. В некоторых случаях назначаются витамины.