Эти продукты помогут сохранить здоровье сердца: советы кардиолога

Кардиолог и доктор медицинских наук Элизабет Клодас рассказала о полезных для сердца и сосудов продуктах, об этом сообщает doctorpiter.ru.

По мнению Клодас, есть множество факторов, которые влияют на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Однако большинство из низ связаны с тем, что мы едим. Высокий уровень холестерина, сахара в крови, избыточный вес и плохое питание напрямую влияют на состояние сосудов.

Кардиолог считает, что в ежедневный рацион стоит добавить продукты, которые содержат полезные жиры, в том числе и омегу-3: орехи и семена, жареную рыбу, дикий рис, чечевицу, шпинат и говядину.

Не стоит забывать и об антиоксидантах. Они замедляют старение и борются с токсинами. Среди лучших продуктов врач назвала ягоды, помидоры, апельсины, горький шоколад и зеленый чай. Также стоит есть пищу, богатую клетчаткой: горох, капусту, гранат, сушеный инжир, бананы и цельнозерновые продукты.

Фитостерины предотвращают всасывание холестерина в пищеварительную систему, поэтому продукты с содержанием этого полезного элемента тоже рекомендуется добавлять в рацион.

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